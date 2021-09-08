В США количество жертв урагана "Ида" превысило семь десятков

Между тем метеорологи предупреждают о новой непогоде.

В США во вторник, 7 сентября, количество жертв мощного урагана "Ида", который ударил по восьми штатам, возросло до 71.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что в Луизиане во вторник подтвердили еще две смерти, связанные со стихией.

В частности, в округе Сент-Таммани 68-летний мужчина разбился, упав с крыши во время ремонта повреждений, нанесенных "Идой", а 71-летний больной умер из-за нехватки кислорода во время отключения электроэнергии.

Между тем по меньшей мере 52 человека погибли на северо-востоке США. В штате Нью-Йорк, в частности, обнаружили тело женщины, пропавшей без вести во время наводнения на прошлой неделе.

А на юге 60% из 948 тысяч потребителей коммунальных услуг Entergy, оставшихся без света, восстановили электроснабжение.

Заметим, что только в Луизиане и Миссисипи "Ида" повредила или разрушила 30679 опор, 36469 пролетов проводов и 5959 трансформаторов. В округе Лафурш 14 тыся человек остались без крыши над головой, поскольку ураган разрушил 75% зданий.

В то же время Национальная метеорологическая служба США предупреждает о новых осадках в Луизиане, которые приведут к еще большим затоплениям.

Как сообщалось, количество дневных осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд в 10 см и составило 18 см. Кроме того, "Ида" привела к значительному повышению уровня рек в средней Атлантике и Новой Англии.

Напомним:

На прошлой неделе американский президент Джо Байден побывал в Луизиане и ознакомился с ситуацией после урагана "Ида".

и ознакомился с ситуацией после урагана "Ида". На сегодня "Ида" — один из сильнейших ураганов в истории США, река Мисисиппи под ее напором даже ненадолго изменила направление движения. Сразу в нескольких штатах до сих пор объявлено чрезвычайное положение.

Сразу в нескольких штатах до сих пор объявлено чрезвычайное положение. А климатологи тем временем предупреждают, рекордный ливень вполне возможно уже скоро побьет другой, еще более рекордный.

58 человек погибли в США из-за урагана "Ида", который прокатился северо-востоком страны

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