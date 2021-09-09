Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 сентября 2021 рассказывает, что Овнов будет сопутствовать успех, а Львам будет больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Звезда"

Вас сопровождает успех. Действуйте активно в отношениях. На работе не стоит оглядываться в прошлое.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Задумайтесь над накоплением средств. В отношениях запланируйте одну цель. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы достигли многого. В отношениях позвольте себе слабость. На работе старайтесь больше.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Солнце"

Вам нужно движение вперед. В любви попробуйте сконцентрироваться на себе. На работе стоит продемонстрировать здоровый эгоизм.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет больно. Не стоит разбивать отношения о быт. На работе не берите на себя работу других.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях проявите энергичность. Добавьте драйва на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет трудно. Надо набраться сил. В отношениях будет больно. На работе придется защищаться от врагов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка мечей"

Будет трудно. В отношениях вас могут обмануть. В рабочих вопросах ожидайте вызовов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Колесница"

Время двигаться. В любви возможные романтические поездки. А на работе возможны командировки.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и получите результат. В отношениях действуйте вместе. На работе достойно действуйте в сложных ситуациях.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все течет, все меняется. В любви будут взлеты и падения. Позаботьтесь об улучшении ситуации на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Затяните пояса. В отношениях действуйте взвешенно. А в движении по карьерной лестнице действуйте проактивно.

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