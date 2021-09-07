Эзотерические лайфхаки сентября: пять советов

Название первого гонца осени связана с вереском — растением, которое широко распространено на всем ареале Полесья.

Начался первый месяц осени, а с ним, как раньше считали в народе — подведение определенных итогов года — как материальных, так и духовных.

Эзотерик Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила пять советов о том, как с точки зрения эзотерики пережить этот месяц.

Сентябрь: происхождение названия

Название первого гонца осени связана с вереском — растением, которое имеет широкое распространение на всем ареале Полесья. Этот вечнозеленый куст цветет с августа и до конца октября. Но самое пышное розово-сиреневое соцветия покрывает сосновые боры, торфяники и песчаные холмы именно в сентябре. Вереск, как и липовые рощи, весьма ценным медоносом. Правда, в наших краях вересковый мед не в особом почете по его горьковатый привкус. Однако у других народов, в частности французов, сладкий продукт, собранный из вереска, считается настоящим деликатесом. Итак, по мнению филологов, название начального месяца осени непосредственно связано с буйным цветением вереска. Современное название сентября в нашем календаре закрепилась относительно недавно — в начале прошлого века.

Сентябрь: народные обычаи и традиции

Для первого осеннего месяца выдающимся, очевидно, день Семена. До 14 сентября крестьяне спешили полностью обсеяться озимыми.

С середины сентября улетают в теплые края птицы. При этом следовало завернуть в платок горсть земли и держать ее до весны. Заметив первый журавлиный ключ, который возвращался из теплых краев, то комочек сразу закапывали в поле или огороде. Это означало, что весна будет щедрой и буйной.

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Своеобразно праздновали в древности и Воздвижения, которое приходится на 28 сентября. В этот день люди старались не ходить в лес, потому что вроде бы в это время собираются в группы ужи, гадюки, ящерицы и прочее змей. На своих сборищах они советуются, как и где перезимовать. Легенда предостерегает: если в это время встретить такое гнездо, то змеи могут покусать.

После Семена уже разрешалось идти в сваты. Однако играть свадьбу начинали только через месяц — от Покрова. Этот период в народе называли "свадебной переджатвой". Поэтому сентября считается щедрым не только на урожай, — он уже готовил богатый стол для свадебных обрядов в октябрьскую пору.

Эзотерические лайфхак сентября: магические советы

7 сентября — первая важная точка в календаре в этом месяце, ведь речь идет о новолунии в Деве. В этот день и несколько грядущих лунных дней закладываться энергии на весь грядущий лунный месяц, поэтому будьте осторожны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться. С 7 сентября также начнется метеоритный поток под названием Тауриды, который будет радовать нас звездами, падающие до 10 декабря текущего года. Поэтому у землян есть немало шансов, чтобы загадать желание. Радиант метеорного потока находится в созвездии Тельца. Тауриды ассоциируются с кометой Энке — они представляют собой выделились в прошлом со шлейфа кометы — метеорных частиц, орбиты которых впоследствии изменились так, что теперь пересекаются с орбитой Земли. 21 сентября — первая осенняя полнолуние. Эзотерики называют полнолунием вина, хотя она известна и под другими названиями. Вино — символ жизненной силы и преобразования, изменения сознания и сильной страсти. Как и месяц, оно покоряет наше сознание, выпуская подсознательные образы и модели поведения. Уместно этой ночью окунуться в глубину собственного "Я", разобраться в своем пути и своем предназначении на Земле. Прислушивайтесь к подсказкам вселенной. 22 сентября — осеннее равноденствие. Его другое название среди современных неоязычников — Мабон. Его вполне справедливо можно назвать ведьмовским Днем благодарения. У славян во время осеннего равноденствия отмечали Свадьба Свечи или праздник Сороки. Традиционно в Украине считалось, что надо наблюдать за приметами и проводить этот день как можно веселее, было принято устраивать яркое и веселый праздник. Осеннее равноденствие — это ваш подводить итоги того, что вы сделали в этом году и вспомнить о зернах, которые были посажены на весеннее равноденствие. С 27 сентября на землян снова ждет период испытаний — речь идет о возвращении ретроградного Меркурия. Период этой озорной планеты-трикстера продлится около трех недель — до 18 октября. Не удивляйтесь, если что-то пойдет наперекосяк, потому что Меркурий будет двигаться в обратном танке.

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