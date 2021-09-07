Езотеричні лайфхаки вересня: п'ять порад

Назва першого гінця осені пов'язана з вересом — рослиною, вельми поширеною на всьому ареалі Полісся.

Розпочався перший місяць осені, а з ним, як раніше вважали у народі — підведення певних підсумків року - як матеріальних, так і духовних.

Езотерикиня Олена Кузьмич спеціально для ТСН.ua підготувала п'ять порад про те, як з погляду езотерики пережити цей місяць.

Вересень: походження назви

Назва першого гінця осені пов'язана з вересом — рослиною, вельми поширеною на всьому ареалі Полісся. Цей вічнозелений кущ квітує з серпня і до кінця жовтня. Але найпишніше рожево-бузкове суцвіття вкриває соснові бори, торф'яники та піщані пагорби саме у вересні. Верес, як і липові гаї, є вельми цінним медоносом. Щоправда, в наших краях вересовий мед не в особливій пошані за його гіркуватий присмак. Проте в інших народів, зокрема французів, солодкий продукт, зібраний з вересу, вважається справжнім делікатесом. Отже, на думку філологів, назва початкового місяця осені безпосередньо пов'язана з буйним цвітінням вересу. Сучасна назва вересня в нашому календарі закріпилася відносно недавно — на початку минулого століття.

Вересень: народні звичаї та традиції

Для першого осіннього місяця найвизначнішим, очевидно, є день Семена. До 14 вересня селяни поспішали повністю обсіятись озиминою.

Із середини вересня відлітають у вирій птахи. При цьому годилося загорнути в хустину грудочку землі й тримати її до весни. Помітивши перший журавлиний ключ, що повертався з вирію, ту грудочку одразу закопували в полі чи городі. Це означало, що весна буде щедрою і буйною.

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Своєрідно святкували у давнину і Здвиження, котре припадає на 28 вересня. В цей день люди намагалися не ходити до лісу, бо начебто о цій порі збираються в гурти вужі, гадюки, ящірки та інше гаддя. На своїх збіговиськах вони радяться, як і де перезимувати. Легенда застерігає: якщо в цей час натрапити на таке кубло, то змії можуть покусати.

Після Семена вже дозволялося йти у свати. Проте справляти весілля починали лише через місяць — від Покрови. Цей період у народі називали "весільним переджнив'ям". Тому вересень вважається щедрим не тільки на врожай,— він уже готував багатий стіл для весільних обрядів у жовтневу пору.

Езотеричні лайфхаки вересня: магічні поради

7 вересня - перша важлива точка у календарі цього місяця, адже йдеться про молодик у Діві. Цього дня та кілька прийдешніх місячних днів закладатимуться енергії на увесь прийдешній місячний місяць, тому будьте обережні зі своїми бажаннями, вони мають властивість збуватися. З 7 вересня також розпочнеться метеоритний потік під назвою Тауриди, який милуватиме нас зорями, що падають до 10 грудня поточного року. Тому у землян є чимало шансів, щоб загадати бажання. Радіант метеорного потоку знаходиться в сузір'ї Тельця. Тауриди асоціюються з кометою Енке - вони являють собою виділилися в минулому зі шлейфа комети - метеорних частинок, орбіти яких згодом змінилися так, що тепер перетинаються з орбітою Землі. 21 вересня - перша осіння повня. Езотерики називають повнею вина, хоча вона відома і під іншими назвами. Вино - символ життєвої сили і перетворення, зміни свідомості та сильної пристрасті. Як і місяць, воно підкорює нашу свідомість, випускаючи підсвідомі образи і моделі поведінки. Доречно цієї ночі зануритися у глибину власного "Я2, розібратися в своєму шляху і своєму призначенні на Землі. Дослухайтеся до підказки всесвіту. 22 вересня - осіннє рівнодення. Його інша назва серед сучасних неоязичників - Мабон. Його цілком справедливо можна назвати відьомським Днем подяки. У слов'ян під час осіннього рівнодення відзначали Весілля Свічки або свято Сороки. Традиційно в Україні вважалося, що треба спостерігати за прикметами та проводити цей день якомога веселіше, було заведено влаштовувати яскраве та веселе свято. Осіннє рівнодення - це ваш підбивати підсумки того, що ви зробили цьогоріч та пригадати про зерна, які були посаджені на весняне рівнодення. З 27 вересня на землян знову чекає період випробувань - йдеться про повернення ретроградного Меркурія. Період цієї пустотливої планети-трікстера триватиме близько трьох тижнів - аж до 18 жовтня. Не дивуйтеся, якщо щось піде шкереберть, бо Меркурій буде рухатися у зворотному танку.

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