Місячний календар на вересень: коли повня та молодик

У вересні повня зійде наприкінці місяця.

З погляду езотерики Місяць пов'язують з інтуїцією, умиротворенням, прийняттям кармічних потоків та змінами. Місяць не раз надихав поетів і письменників, художників і музикантів, режисерів і сценаристів на створення творів, пов'язаних з цим єдиним природним супутником Землі. Місяць може виступати як символ таємничості, недоступної краси, любові. Порівняння з Місяцем використовувалося вже в стародавній літературі. Перше фантастичний твір про Місяць (в віршах), відомий з античності, приписується легендарному давньогрецькому співакові Орфею.

Фази Місяця: які бувають

Молодик — фаза, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача.

Повня — фаза, коли Місяць перебуває в протилежній точці орбіти, і його освітлена Сонцем півкуля видима земному спостерігачеві повністю.

Проміжні фази — положення Місяця між молодиком і повнею, коли земний спостерігач бачить більшу або меншу частину освітленої півкулі, їх називають чвертями.

Фази Місяця на вересень 2021

Місяць, що спадає, — від 1 до 6 вересня 2021 року;

Молодик — 7 вересня 2021 року;

Місяць, що зростає, — від 8 до 20 вересня 2021 року;

Повня — 21 вересня;

Місяць, що спадає, — від 22 до 30 вересня 2021.

Місячні фази у вересні: що варто зробити та чого уникати

З погляду езотерики, під час періоду Місяця, що спадає, слід потурбуватися про те, щоб із вашого життя зникло те, що заважає вам розвиватися та рухатися далі. Наприкінці вересня була повня та після неї місяць щербатим, а тому енергія йде на спад.

Під час молодика у вересні найкраще зайнятися плануванням подальшого місячного місяця. Цього дня подумайте, чого ви прагнете досягнути та що опанувати у прийдешній період.

Під час висхідної фази Місяця у вересні варто зробити перші кроки до своїх планів та розпочати їхню реалізацію. Сміливо вирушайте у шлях до успіху.

Повня вважається центральною частиною місячного циклу. Це водночас апофеоз енергетичного потоку сили, а з іншого боку - саме у цей час людям буває важко, їхні емоції рвуться на поверхню, недарма, у фільмах та книжках фігурують перевертні, які залежать від місячного сяйва.

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