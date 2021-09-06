Таропрогноз на 6-12 вересня: що карти нам віщують

Карти Таро відкривають шлях до нашого майбутнього.

Карти Таро проходять червоною ниткою крізь історію людства, адже воно з давніх-давен намагалося знайти спосіб дізнаватися майбутнє. Пізніше це потрапило під монополію церкви, адже майбутнє може знати лише Бог. Проте люди не полишають способів зазирнути за завісу таємниці, щоб дізнатися, що ж з ними буде далі та знайти відповіді на запитання, що їх хвилюють. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 6-12 вересня - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Смерть"

Ця карта свідчить про зміни, нові починання, закінчення справ, трансформація. Вона розказує про кінець старого циклу і початок нового, звільнення від старого, про те, що не варто пізнати правду про себе. Пам'ятайте, що якщо Бог зачиняє двері, то десь мають відчинитися інші, наводьте порядок у житті, приймайте неминуче, не зациклюйтеся на дрібницях життя, усвідомлюйте циклічність змін.

Ця карта Таро часто лякає людей, проте її не слід сприймати дуже буквально. Просто на цю карту ми проєктуймо свої страхи. Насправді ця карта - дуже позитивна, бо символізує перехід з одного стану в інший. Щось закінчується, але водночас щось починається. Це дає можливість схопити ваш шанс, а не боятися його.

Не бійтеся змін, бо саме страх може стати найголовнішою перешкодою на вашому шляху. Не бійтеся зробити наступний крок.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Шістка кубків"

Ця карта Таро свідчить про ностальгію, зв'язок з друзями і певну інфантильність. Для того, щоб успішно рухатися далі признайте свою внутрішню дитину. Позитивно ставтеся до життя, переставайте ностальгувати за минулим, пам'ятай про наївність і простодушність, примирення та грайливість.

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Потрібно знайти юнацький максималізм, який давно загублений на життєвому шляху. Не живіть минулим. Припиніть вважати, що не варто брати відповідальність за свій вибір. Ця карта передбачає позитивне ставлення до інших людей, щедрість і свої найкращі наміри.

Водночас не слід цинічно нагадувати собі, що окрім великодушності та всепрощення, але в житті є ще злоба, ненависть і насилля.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Король мечів"

Ця карта розповідає про прямодійність, справедливість, наполегливість, аналітичний склад розуму, активне розв'язання проблем, об'єктивний погляд на світ, завищені вимоги, справедливу думку, патріархальні цінності, гнучкість і обережність, інтелектуальні властивості.

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Ця карта підказує про важливість розлогих знань і гострого розуму. "Король мечів" підказує, що слід бути принципіальними, варто використовувати свій розум для розв'язання проблем. Настав час справити зі своїми страхами і тоді ви побачите істину крізь обман, доберетеся до самої суті речей, силою вашого розуму розв'язати будь-який конфлікт. Цей король символізує дію, тому ви можете кинути інтелектуальний виклик іншим людям, але спочатку переконайтеся, що ваші ідеї можуть стати реальністю і є результатом ретельного дослідження проблеми. Ця карта радить казати правду в очі, але тільки з позиції безпристрасного судді.

Розбудіть власну рішучість. Менше довіряйте інтуїції та почуттям - нині інтелект також необхідний як і почуття. Об'єднайте вашу чуттєвість з аналітичним підходом до ситуації.

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