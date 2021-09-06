Таропрогноз на 6-12 сентября: что карты нам предвещают

Карты Таро открывают путь к нашему будущему.

Карты Таро проходят красной нитью через всю историю человечества, ведь оно издревле пыталось найти способ узнавать будущее. Позже это попало под монополию церкви, ведь будущее может знать только Бог. Однако люди не оставляют способов заглянуть за завесу тайны, чтобы узнать, что же с ними будет дальше и найти ответы на вопросы, которые их волнуют. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — 6-12 сентября — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Смерть"

Эта карта свидетельствует об изменениях, новых начинаниях, окончании дел, трансформации. Она рассказывает о конце старого цикла и начало нового, освобождении от старого, о том, что не стоит познать правду о себе. Помните, что если Бог закрывает дверь, то где-то должны открыться другие, наводите порядок в жизни, принимайте неизбежное, не зацикливайтесь на мелочах жизни, осознавайте цикличность изменений.

Эта карта Таро часто пугает людей, однако ее не следует воспринимать слишком буквально. Просто на эту карту мы проектируем свои страхи. На самом деле эта карта — очень положительная, потому символизирует переход из одного состояния в другое. Что-то заканчивается, но в то же время что-то начинается. Это дает возможность схватить ваш шанс, а не бояться его.

Не бойтесь перемен, потому что именно страх может стать главным препятствием на вашем пути. Не бойтесь сделать следующий шаг.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Шестерка кубков"

Эта карта Таро свидетельствует о ностальгии, связь с друзьями и определенную инфантильность. Для того чтобы успешно двигаться дальше, признайте свою внутреннего ребенка. Положительно относитесь к жизни, переставайте ностальгировать по прошлому, помни о наивности и простодушии, примирениях и игривости.

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Нужно найти юношеский максимализм, который давно утерян на жизненном пути. Не живите прошлым. Перестаньте считать, что не стоит брать ответственность за свой выбор. Эта карта предусматривает положительное отношение к другим людям, щедрость и свои лучшие намерения.

Вместе с тем не следует цинично напоминать себе, что кроме великодушия и всепрощения, но в жизни есть еще злоба, ненависть и насилие.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Король мечей"

Эта карта рассказывает о прямолинейности, справедливости, настойчивости, аналитическом складе ума, активном решении проблем, объективном взгляде на мир, завышенных требованиях, справедливой мысли, патриархальных ценностях, гибкость и осторожности, интеллектуальных свойствах.

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Эта карта подсказывает о важности обширных знаний и острого ума. "Король мечей" подсказывает, что следует быть принципиальными, стоит использовать свой ум для решения проблем. Пора произвести со своими страхами и тогда вы увидите истину сквозь обман, доберетесь до самой сути вещей, силой вашего разума решить любой конфликт. Этот король символизирует действие, поэтому вы можете бросить интеллектуальный вызов другим людям, но сначала убедитесь, что ваши идеи могут стать реальностью и является результатом тщательного исследования проблемы. Эта карта советует говорить правду в глаза, но только с позиции бесстрастного судьи.

Разбудите свою решимость. Меньше доверяйте интуиции и чувствам — сейчас интеллект также необходим, как и чувства. Объедините вашу чувственность с аналитическим подходом к ситуации.

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