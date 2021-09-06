Боевики на Донбассе сбросили с беспилотника самодельные бомбы

Каждый снаряд содержал полкилограмма взрывчатки.

На рассвете в понедельник, 6 сентября, пророссийские боевики на Донбассе сбросили на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево Донецкой области два самодельных взрывных устройства, один из которых не сработал.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил, опубликовав соответствующее фото.

"Взрывные устройства были изготовлении с помощью 3D принтера, в каждом содержалось до 500 граммов пластического взрывчатого вещества. В качестве поражающих элементов были использованы специально изготовленные "кассеты" со стальными пулями диаметром до 6 мм ", — уточнили украинские военные.

О пострадавших в результате бомбардировки не сообщается.

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Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ об этом очередном нарушении режима прекращения огня. За последнюю неделю ЗФ РФ 5 раз применяли БПЛА, последствиями которых стали обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из запрещенного минского соглашениями вооружения.

"Все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украине и станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Один боец получил огнестрельное ранение.

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