Бойовики на Донбасі скинули з безпілотника саморобні бомби

Кожен снаряд містив пів кілограма вибухівки.

Вдосвіта в понеділок, 6 вересня, проросійські бойовики на Донбасі скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобні вибухові пристрої, один з яких не спрацював.

Про це повідомили у пресслужбі Операції об’єднаних сил, опублікувавши відповідне фото.

“Вибухові пристрої були виготовленні за допомогою 3D-принтера, у кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини. В якості вражаючих елементів були використані спеціально виготовленні “касети” зі сталевими кулями діаметром до 6 мм”, - уточнили українські військові.

Про постраждалих внаслідок бомбардування не повідомляється.

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Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ про ще одне порушення режиму припинення вогню. За останній тиждень ЗФ РФ 5 разів застосовували БПЛА, наслідками яких стали обстріли позицій Збройних Сил України із забороненого Мінськими угодами озброєння.

“Всі вказані порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлені до СММ ОБСЄ та органів досудового розслідування України й стануть черговими свідченнями злочинів окупантів на українській землі”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Один боєць отримав вогнепальне поранення.

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