Штурмували Мар’їнку та Вугледар: п'ять бойовиків потрапили у полон і отримали підозри

Злочинці потрапили у полон до ЗСУ на початку квітня 2024 року.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще п’ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України. Бойовики входили до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС Росії і брали участь у штурмах позицій Збройних сил України на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На початку квітня цього року українські захисники взяли п’ятьох бойовиків у полон під час запеклих боїв поблизу Красногорівки та Вугледара.

Серед затриманих – мешканець тимчасово окупованого Криму. У березні 2024 року він добровільно приєднався до 40-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ.

Після проходження військової підготовки на полігонах в Севастополі та Бердянську його відправили штурмувати українські позиції у Волноваському районі.

Прибувши на фронт, зловмисник не встиг приступити до виконання бойового завдання російського командування. Українські воїни повністю знищили його батальйон, а його, як єдиного вцілілого, взяли у полон.

Ще четверо бойовиків – мешканці тимчасово окупованої частини Донеччини.

За даними військової контррозвідки СБУ, троє з них приєдналися до окупаційних угруповань росії ще 2014 року.

Тоді вони брали активну участь у бойових діях проти сил АТО в районі Іловайська, Дебальцевого та Волновахи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії фігуранти обстрілювали позиції українських військ на Донеччині, використовуючи важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала чергового російського агента, який намагався полювати на Patriot (фото).

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