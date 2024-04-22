Коли закінчиться війна: заяви експертів і прогнози мольфарів

Коли завершиться війна? Питання, яке найбільше хвилює українців. Хтось питається про це у військових та експертів, інші йдуть до віщунів. А є ще математичні розрахунки, колись склавши цифри, математики назвали дату повномасштабної війни, а тепер називають дату її закінчення. Кілька експертів зробили свої розрахунки разом із політологом та істориком. Які результати?

Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Прогноз математика про закінчення війни

Експерти спробували вирахувати дату закінчення війни в Україні. Для цього зібрали дані зі ЗМІ, підняли історію, залучили колег-політиків, математиків, і всі дані, які змогли охопити, піддали математичному аналізу. Перше, за що взялися — обчислювати середню тривалість війн у 21 столітті. Потім фокусувалися лише на періоді після Другої світової. Війн багато, але звернули особливу увагу на тривалість збройної агресії саме за участі Росії.

Циклічність історичних подій нікуди ж не дівається. Ще на початку 24-го року російський математик-“пророк” заявив, коли закінчиться війна в Україні, і навіть назвав переможним рік — 2025-й. Таке передбачення зробив математик-історик Григорій Кваша шляхом обчислення остаточної дати за цифрами, роками та різними подіями. До речі, сам він був здивований, чому ще ніхто інший не прийшов до цього раніше.

“Імперський цикл, в якому знаходиться Росія з 1881 року, ідеологічні періоди, або як ми говоримо, «час воювати», настає у кожному 36-річчі на 12 років. Вперше воно настало з 1905 по 1917 рік. Це російсько-японська війна і Перша світова. Дуже важливий момент — наша участь у цій війні закінчилася 1917 року з не дуже зрозумілої причини. Просто Росія 1917 року взяла і пішла”.

“Залишилось всього нічого”

Далі Кваша зазначив, що до цього потрібно додати 24 роки, 17+24 — виходить 41. 1941 — Велика Вітчизняна війна. Потім почалася війна, яка тривала до 1949 року. Потім почалася війна в Кореї, яка тривала до 1953 року.

“Додаємо ще 24 роки до 1953 і отримуємо 1977 рік. Знову настає час воювати. І хоча жодних об’єктивних передумов немає, починається війна в Афгані. Цей час воювати йде з 1977 по 1989 рік, і ми знову залишаємо війну без жодних причин. І знову йдемо займатися внутрішніми справами. Додаємо до 1989 ще 24 роки і час настає з 2013 (рік Майдану) рівно по 2025. Тобто залишилося всього нічого”.

Прогнози експертів: чи буде ядерний удар?

Інші аналітики в програмі “Наратив” 5-го каналу взялися обраховувати війни за участі Росії з 1991 року, а також проаналізували втрати окупантів, заяви лідерів різних країн світу і ще низку спливаючих факторів. І зробили прогноз, чи буде ядерний удар:

“Отже, нам вдалося знайти більш ніж 4 тисячі повідомлень щодо прогнозів ядерного удару. З них тих, що піддаються розрахунку, близько 400. За результатами нашої обробки даних ми маємо наступне: вірогідність застосування ядерної зброї складатиме 22%. Саме на момент написання програми. Чи висока це вірогідність? Це цифри, дуже багато факторів не піддаються підрахунку”.

Скільки ще Росія буде “на плаву”?

А економічна журналістка Лілія Вашатко припустила, скільки ще Росія зможе фінансувати війну. Зараз витрати на утримання армії, атак і ведення боїв нині зросли до ста мільярдів доларів.

“Питання не в тому, наскільки довго Росія зможе вести бойові дії на нашій території, питання в іншому: на скільки вони будуть інтенсивними, щоб отримати хоча б якісь результати на полі бою. Згідно з нашим аналізом, ми розуміємо, що економіка Росія просто не може цього витримати. І це показує останнім часом новини про те, що йде дуже сильна девальвація російського рубля. Весь міф, який будувала Російська Федерація на тому, що путін зробив сильну економіку росії, така ж казка, як і друга армія світу”.

Що каже математика?

А щоб докопатися до дати закінчення війни, аналітики розібрали усі офіційні та неофіційні заяви у ЗМІ, спецслужб, чиновників, міжнародних організацій, лідерів думок. Усіх, хто давав прогнози щодо тривалості війни, ще й ось, до якого висновку дійшли:

“Спочатку ми збираємо всю інформацію, яка нас цікавить. В даному випадку думки аналітиків, офіційні заяви, “злиті” матеріали спецслужб. З усього цього об’єму ми повині визначити джерела, яким ми можемо довіряти найбільше. Інформацію ми брали, починаючи з 2023 року, величезний масив даних, напружена робота, нерви, терпіння. Підсумовуючи дані всього дослідження, яке забрало у нас понад три місяці, найбільша вірогідність — 68%, що війна закінчиться до листопада 2024 року, враховуючи актуальну інформацію на момент написання даного матеріалу”.

Що кажуть тарологи?

Але на кожен товар свій купець. Тому іноді люди слухають не лише прогнози аналітиків, а й те, що кажуть карти. Нещодавно переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова зробила невтішний прогноз: є усі шанси, що на Україну попруть білоруси й навіть назвала, коли це може статися і чи є шанс уникнути наступу з півночі.

Заява Лукашенка

І насправді, повідомлення про те, що Білорусь активно готується до війни, вже були, й не від тарологів. Сам Лукашенко відкрито про це заявив.

Білоруська армія тренується

Для цього, за словами Лукашенка, його армія активно закупає зброю, а підрозділи старанно тренуються, щоб бути готовими до будь-яких викликів. Каже, робить все для того, щоб за кордоном ніхто його, не дай Бог, не похвалив.

Брехня білоруського диктатора

“Я никому не угрожаю” — знову і знову як мантру повторював Лукашенко. Напевно, згадав, як колись переконував українців, що ніколи не нападе, а потім йому нашвидкоруч намалювали мапу, щоб той міг показати “звідки готувався напад”, а наступ виправдати “превентивним ударом”.

“Замороження” війни?

А що ж по Україні? Чи можуть бути погрози Лукашенка не просто словами? Тут варто дослухатися лише до інформації з офіційних джерел. Чутки про напад з Білорусі вже були, у середині березня 2024 року, але тоді українські прикордонники запевнили, що загрози не існує — поточних сил у ворога аж ніяк не вистачить. До того ж, ЗСУ опрацьовують всі можливі варіанти розвитку подій: від широкого наступу до маленьких провокацій, тож у будь-якому разі бійці готові.

І не забувайте початок повномасштабки. Тоді наші партнери всіми шляхами інформували світ про атаку на Київ, яку готує ворог. Зараз нічого схожого вони не бачать. Тим часом все частіше можна почути, що Україну, мовляв, готують до замороження війни, інші чутки спростовують. Тож люди почали ці питання ставити знову тарологам. Наприклад, відьма-тарологиня Марія Тиха заявила, що ніякої “заморозки” не буде. А також вона вважає, що Росія цю війну вже не виграє, навпаки — може втратити ще й свої території.

Прогнози карпатських мольфарів

Тарологиня додала, що зараз дуже складно сказати щось точно, оскільки події розвиваються дуже динамічно і постійно змінюються. А напередодні нового року журналістка ТСН Оксана Радіонова знову відшукала карпатських мольфарів, аби запитати, що чекатиме на українців у 2024 році. Були такі, що казали: добра чекати не варто, як і на повернення територій.

Усі території України будуть деокуповані

Але таких пророцтв насправді менше, більшість мольфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так напророкувала і Марія Цвилінів, мольфарка, яке мешкає в Карпатах. Ба більше, вона ствердно каже — переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом.

І впевнено кажуть, Україна переможе!

Коли перемога?

Місцеві порадили журналістці ТСН Оксані Радіоновій ще одного мольфара на ім’я Довбуш. У нього прогнози теж позитивні, чоловік впевнено каже — переможе Україна, але за певних умов. І теж навіть називає приблизні дати.

Що кажуть військові?

Але й досі в Україні не припиняються масовані обстріли, доходить звідусіль і новина, що росіяни досі мріють захопити Харків і не скидають ока зі столиці. Пам’ятаєте, про це навіть відверто говорили наші військові:

Що буде з Харковом?

Втім нині у такі сценарії вірять не дуже. Про те, що у Росії не вийде захопити Харків говорять і військові, зокрема заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась. Якщо коротко: це ІПСО, яку розганяють:

Не вірить у наступ і захоплення Харкова і сам мер міста.

ЗСУ будуть знати про плани росіян ще до першої спроби

Та навіть якщо ті спробують посунути, українські військові будуть в курсі справи ще задовго до першої спроби прориву. Бо розвідники стежать за рашистами навіть на території Росії. Про це розповів харківський мільйонер, який усю цю систему бачив на власні очі. Тож усі ці розмови про наступ на Харків Юрій Сапронов, він же харківський дід і відомий волонтер, називає ні чим іншим як лякалками, і припускає, який найгірший варіант для міста може бути реальним.

Головне — віра!

Ми віримо, що Україна переможе, а ще пам’ятаємо, думки — матеріальні. Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — це все не є науками і передбачення, на жаль, чи інколи, на щастя, не завжди справджуються на 100%. Вірити в це чи ні — справа кожного. Усі ми маємо вірити в ЗСУ, зобов’язані дякувати їм щодня і не забувати підтримувати як морально, так і донатами. Тільки спільними зусиллями абсолютно кожного українця можна виграти цю війну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коли кінець війни: від астрологів до експертів

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