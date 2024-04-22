В Росії – нова біда через повінь: затопило уранові шахти (відео)

Затоплення родовища неминуче має призвести до потрапляння до річки розчину урану. Його потрапляння всередину людини з питною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке набагато небезпечніше, ніж зовнішнє.

В Курганській області Росії затопило старі уранові шахти. На думку екологів, радіоактивний розчин потрапив до річки Тобол і це призведе до зростання захворювань у регіоні.

Про це повідомило російське видання "Агентство".

В Курганській області до зони затоплення внаслідок повені потрапили старі свердловини родовища "Добровільне", на якому видобуває уран одне з підприємств "Росатома". Про це свідчать повідомлення регіональної влади, відео місцевих мешканців та оцінки екологів. Декілька екологів сказали, що розчин урану міг потрапити у воду.

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Родовище "Добровільне" розташоване у Звіриноголівському районі між селом Звіриноголовське та Труд і Знаніє. Останнє село було повністю відрізане паводком від решти області.

"Якщо затоплено Труд і Знаніє та Звіриноголовське, між якими розташоване "Добровільне", значить затоплено і воно, тому що воно перебуває у низині", – пояснив ексголова місцевого штабу Навального Олексій Шварц, який раніше займався проблемами уранових родовищ в області.

Місце на мапі в Курганській області, де затопило старі уранові свердловини / Фото: "Агентство"

Слова Шварца підтверджує відео, зняте жителем села Труд і Знаніє з дороги на Звіриноголовське. На ролику видно, що весь простір між селами залитий водою. Повінь змила в Тобол радіоактивний бруд, який збирався роками від підземних вод зі старих дослідних свердловин, повідомили екологи.

Як розповів керівник "Фонду громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення" Сергій Єрьомін, під водою могла опинитися стара свердловина, що "протікає 35 років". Вона розташована праворуч від дороги на відео.

Єрьомін додав, що нові свердловини пробурені трохи вище і могли б опинитися під водою, якби вона піднялася ще на метр.

В Росії затопило старі уранові шахти: відео з Курганської області

Шварц вважає, що затоплення родовища неминуче має призвести до потрапляння у воду розчину урану.

"Уранова жила під землею не в саркофазі. Багато років рудне тіло було загороджено глинистими шарами та твердими породами землі на глибині 400 метрів. Для видобутку урану пробурили сотні, а може, вже й тисячі свердловин до цього рудоносного тіла, пошкодивши природний саркофаг. Зараз все це потрапило у воду", – оцінив ексголова місцевого штабу Навального.

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Розчинні солі урану під час затоплення забирає водою, і цей витік призведе до підвищення концентрації солей урану в річці Тобол, підтвердив експерт програми "Безпека радіоактивних відходів" Російського соціально-екологічного союзу Андрій Ожаровський.

"Уран – альфа-активний препарат, і потрапляння його всередину людини з питною водою призводить до внутрішнього опромінення, яке набагато небезпечніше, ніж зовнішнє. Звичайно, вода Тоболу сильно розбавить розчин, і концентрації не перевищуватимуть жодних нормативів. Але все одно колективні дози у курганців зростуть і хтось отримає захворювання. Це абсолютно неминуче", – прогнозує Ожаровський.

А Шварц додав, що потрапляння урану на поверхню шкіри підвищує ризик захворювання на рак.

Повідомляється, що родовище "Добровільне" розробляє компанія "Далур", що входить до держкорпорації "Росатом". Курганські екоактивісти багато років вимагали заборони видобутку урану там, побоюючись потрапляння радіоактивного розчину у ґрунтові води та в річку Тобол. "Росатом" називав аргументи противників видобутку урану "міфами".

Нагадаємо, Росію накрила найгірша повінь в історії. Зокрема, в Курганській області, що розташована на річці Тобол, на 16 квітня були затоплені понад 300 будинків і майже 700 житлових ділянок.

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