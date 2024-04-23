Російський літак скинув ракету X-59 на Бєлгородську область

Російські військові скинули ракету X-59 на територію Бєлгородської області, де вона приземлилась за два кілометри від населеного пункту.

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Про це повідомляє російське видання Astra.

У повідомленні вказується, що ракету виявили 19 квітня в полі за пару кілометрів від села Красне, що у Бєлгородській області РФ.

Повідомляється, що боєприпаси "нештатно" зійшов з літака ЗС РФ за 92 км від кордону з Україною.

"Військовим довелося знищувати її на місці", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння ракети руйнувань та постраждалих нема.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Воронежі спалахнула потужна пожежа на заводі "Елмаш".

Крім того, ми раніше інформували, що РФ може відправити до України виведені з Карабаху війська.

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