Російський літак скинув ракету X-59 на Бєлгородську область

Внаслідок падіння ракети руйнувань та постраждалих нема.
Російські військові скинули ракету X-59 на територію Бєлгородської області, де вона приземлилась за два кілометри від населеного пункту.
Про це повідомляє російське видання Astra.
У повідомленні вказується, що ракету виявили 19 квітня в полі за пару кілометрів від села Красне, що у Бєлгородській області РФ.
Повідомляється, що боєприпаси "нештатно" зійшов з літака ЗС РФ за 92 км від кордону з Україною.
"Військовим довелося знищувати її на місці", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння ракети руйнувань та постраждалих нема.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Воронежі спалахнула потужна пожежа на заводі "Елмаш".
Крім того, ми раніше інформували, що РФ може відправити до України виведені з Карабаху війська.
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