РФ може відправити до України виведені з Карабаху війська: що про це відомо

Вже лунають “деякі побоювання” щодо того, що російський “миротворчий” контингент можуть направити на війну до України.
Російські окупанти можуть поповнити свої підрозділи військами виведеними з Карабаху. Вони були там з осені 2020 року.
Про це пише російський BILD.
Як зазначається, нещодавно РФ почала виводити з Нагірного Карабаху війська, які називали “миротворчими силами”. Перебували вони там з осені 2020 року. А сам контингент налічував близько 2000 солдатів. Разом із технікою їх вивозять з Азербайджану залізницею через кордон до Дагестану.
Видання з посиланням на військового експерта Юліана Репке пише, що вже лунають “деякі побоювання” щодо того, що російський “миротворчий” контингент можуть направити на війну до України. На озброєнні у них є десятки новий БТР-82А.
Нагадаємо, що росіяни заявили про захоплення населеного пункту на Донеччині.
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