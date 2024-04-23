Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США - ЗМІ

Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США - ЗМІ

Греція може передати Україні ППО Patriot / Фото: pixabay.com

Наразі у Греції є шість батарей Patriot.

Греція може передати Україні свої системи протиповітряної оборони Patriot після того, як отримала від США гарантії від загроз з боку Туреччини.

Про це інформує Рronews.

Джерела видання в уряді заявили, що США вже надали гарантії, що у разі необхідності посилення протиповітряної оборони країна отримає від Вашингтону системи Patriot замість тих, які будуть передані Україні, або отримає фінансову компенсацію з пакету допомоги в 61 млрд доларів після рішення Сенату і підпису президента Байдена.

Видання повідомляє, що наразі у Греції є шість батарей Patriot.

За інформацією ЗМІ Україна отримає щонайменше одну батарею Patriot PАС-3 з ракетами PAC-2GEM, які здатні збивати балістичні цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Держдепі відповіли, коли Україна отримає новий пакет американської військової допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський закликав партнерів терміново надати Patriot.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація