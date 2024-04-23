Атака БпЛА на Одесу: влада повідомила про 7 постраждалих

Внаслідок атаки ударних безпілотників ворога в Одесі постраждали сім осіб.

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Про це йдеться у повідомленні влади Одеси.

У повідомленні вказується, що через атаку безпілотників було пошкоджено житлові будинки.

"Постраждало щонайменше 14 квартир. На місці ДСНС, Муніципальна варта, інші екстренні служби допомагають рятувати людей", - йдеться у повідомленні.

У Силах оборони півдня повідомили, що на місці врятовано 34 особи, з них 3 дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 23 квітня атакували Київ ударними безпілотниками.

Крім того, ми раніше інформували, що в результаті удару "Шахедів" по Одещині було пошкоджено фермерське господарство.

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