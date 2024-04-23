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Росія атакувала південь України безпілотниками

Росія атакувала південь України безпілотниками

Shahed / Фото: dymka.com.ua

У Одесі був зафіксований вибух.

В ніч проти 23 квітня російські загарбники атакували південь України ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Група шахедів з тимчасово окупованої території Херсонської області!" - йдеться у повідомленні.

Пізніше військові закликали жителів Одеси та області перейти в укриття через загрозу БпЛА.

Місцеві жителі повідомили про вибух в Одесі близько 01:50.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдарила по Україні безпілотниками і ракетами.

Крім того, ми раніше інформували, що в результаті удару "Шахедів" по Одещині було пошкоджено фермерське господарство.

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