Росія атакувала південь України безпілотниками

У Одесі був зафіксований вибух.
В ніч проти 23 квітня російські загарбники атакували південь України ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Група шахедів з тимчасово окупованої території Херсонської області!" - йдеться у повідомленні.
Пізніше військові закликали жителів Одеси та області перейти в укриття через загрозу БпЛА.
Місцеві жителі повідомили про вибух в Одесі близько 01:50.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдарила по Україні безпілотниками і ракетами.
Крім того, ми раніше інформували, що в результаті удару "Шахедів" по Одещині було пошкоджено фермерське господарство.
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