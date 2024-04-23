Загарбники атакують Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники близько опівночі запустили групу ударних безпілотників з Курської області РФ.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

О 23.42 безпілотники рухалися на межі Полтавської та Сумської областей. Курс західний.

Пізніше у Повітряних силах заявили, що БпЛА перемістились у Черкаську область і рухаються на південний-захід.

Крім того, військові попереджали про загрозу застосування ворогом ракетного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдарила по Україні безпілотниками і ракетами.

Крім того, ми раніше інформували, що в результаті удару "Шахедів" по Одещині було пошкоджено фермерське господарство.

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