Загарбники атакують Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Ворожі "шахеди" рухаються у західному напрямку.
Російські загарбники близько опівночі запустили групу ударних безпілотників з Курської області РФ.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
О 23.42 безпілотники рухалися на межі Полтавської та Сумської областей. Курс західний.
Пізніше у Повітряних силах заявили, що БпЛА перемістились у Черкаську область і рухаються на південний-захід.
Крім того, військові попереджали про загрозу застосування ворогом ракетного озброєння зі сходу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вдарила по Україні безпілотниками і ракетами.
Крім того, ми раніше інформували, що в результаті удару "Шахедів" по Одещині було пошкоджено фермерське господарство.
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