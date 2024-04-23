Захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Российские захватчики около полуночи запустили группу ударных беспилотников из Курской области РФ.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В 23:42 беспилотники двигались на границе Полтавской и Сумской областей. Курс западный.

Позже в Воздушных силах заявили, что БПЛА переместились в Черкасскую область и двигаются на юго-запад.

Кроме того, военные предупреждали об угрозе применения врагом ракетного вооружения с востока.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия ударила по Украине беспилотниками и ракетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате удара "Шахедов" по Одесщине было повреждено фермерское хозяйство.

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