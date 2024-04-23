Захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Вражеские "шахеды" двигаются в западном направлении.
Российские захватчики около полуночи запустили группу ударных беспилотников из Курской области РФ.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В 23:42 беспилотники двигались на границе Полтавской и Сумской областей. Курс западный.
Позже в Воздушных силах заявили, что БПЛА переместились в Черкасскую область и двигаются на юго-запад.
Кроме того, военные предупреждали об угрозе применения врагом ракетного вооружения с востока.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия ударила по Украине беспилотниками и ракетами.
Кроме того, мы ранее информировали, что в результате удара "Шахедов" по Одесщине было повреждено фермерское хозяйство.
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