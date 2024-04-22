Оккупанты атаковали "Шахедами" Одесскую область: есть попадания

Ночью против 22 апреля российские войска направили беспилотники "Shahed на Одесскую область. Силы ПВО сбили пять дронов. Впрочем, есть попадания.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Враг продолжает системный дроновый террор. Этой ночью с временно оккупированного Крыма направил ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" на Одесчину", — подчеркнули военные.

Отмечается, что произошли попадания дронов-камикадзе. Россияне попали по территории фермерского хозяйства. В результате "прилетов" были повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали, отмечают в ОК.

Как сообщалось, этой ночью Россия ударила по Украине беспилотниками. Враг применил семь БПЛА типа "Shahed".

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