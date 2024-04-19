РФ вдарила ракетами і дронами по Одеській області: що відомо

Вночі проти п'ятниці, 19 квітня, армія Російської Федерації вкотре атакувала Одеську область. Окупанти вдарили ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. На щастя, люди не постраждали", - наголосив він.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки російської атаки росіян. Інших деталей Кіпер не повідомив.

Крім того, Сили оборони півдня повідомили, що один "Shahed-131/136" було знищено на Одещині.

Як повідомлялося, вночі та на світанку агресорка Росія вдарила дронами, крилатими і авіаційними ракетами по Україні. Силам ППО вдалося знищити 15 ракет 14 БпЛА Shahed та навіть бомбардувальник ТУ-22М3.

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