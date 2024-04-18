Генерал СБУ Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку “Беркуту” — Слідство.Інфо

В Офісі генпрокурора підтвердили, що чоловіка на відео ідентифіковано як співробітника Служби безпеки України.

Очільник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк у 2014 році був оперативником спецслужби та знімав, як “Беркут” розстрілює протестувальників на Майдані.

Це з'ясували журналісти “Слідство.Інфо” та звернулися до СБУ із запитом щодо участі генерала Вітюка в згаданих подіях.

Журналісти звернули увагу на відео, зняте 20 лютого 2014 року на розі вулиць Банкова та Інститутська в Києві. Поруч із “беркутівцями” чоловік у цивільному одязі знімав на свій телефон, як бійці спецзагону міліції стріляють у мітингувальників.

Оперативник СБУ під час розстрілів протестувальників на Майдані у 2014 році / Фото: скриншот з відео

У відповіді на журналістський запит в Офісі генпрокурора, департамент якого розслідує злочини, вчинені під час Революції Гідності, зазначили, що чоловіка на відео ідентифіковано як співробітника Служби безпеки України.

“Зазначену особу допитано в якості свідка, однак корисної інформації, яка представляла б доказовий характер чи інтерес для слідства, з її показів не отримано”, — йдеться у відповіді на запит.

Колишній керівник департаменту розслідувань злочинів, вчинених під час Майдану, Сергій Горбатюк підтвердив журналістам “Слідство.Інфо”, що у 2019 році допитували саме Вітюка.

“Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу "Беркут", він нам не надав. Сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефон, а відео з Інститутської він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, він теж не впізнав”, — повідомив він.

Сергій Горбатюк також зауважив, що до 2019 року, сам Ілля Вітюк, який під час подій на Майдані був оперативником СБУ, самостійно не звертався до слідчих, хоча “це був його обов’язок як представника правоохоронних структур, а не його право”.

Під час зіткнень на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року загинули 48 людей, ще 80 — отримали поранення.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку способу життя начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка. Підставою для такої перевірки стало розслідування "Слідство.Інфо", у якому журналісти виявили, що родина Іллі Вітюка володіє нерухомістю, ринкова вартість якої щонайменше 25,5 млн грн.

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