Ізраїль завдав удару по Ірану: деталі від The Jerusalem Post

Як повідомив офіційний представник США, атакована в Ірані ціль не була ядерною.

Ізраїльський безпілотник вранці 19 квітня завдав удару по військово-повітряних силах Ірану в Ісфахані, що в центрі країни.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Ізраїльський безпілотник завдав удару по іранських ВПС, підтвердили The New York Times двоє представників оборони Ізраїлю та троє іранських чиновників, хоча були деякі суперечливі повідомлення про те, що удар був завданий далекобійними ракетами.

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Вранці місцеві іранські джерела повідомили про вибухи в Ісфахані, у провінції Ас-Сувейда на півдні Сирії, а також у районі Багдада та провінції Бабіль в Іраку. Тоді офіційний представник США заявив CNN, що атакована іранська ціль не була ядерною. На відео з Ісфахана було видно, що іранська ППО активізувалася в небі над цим районом.

Американський високопосадовець також підтвердив інформацію про атаку, заявивши: "Ми не були здивовані", але й сказав, що Ізраїль заздалегідь поінформував США про удар.

Іранське напівофіційне інформагентство Fars повідомило, що вибух був чутний у Кахджаварестані, на схід від Ісфахана та поблизу міжнародного аеропорту. Це та інші іранські інформагентства повідомили, що, ймовірно, поблизу Ісфахана була активована ППО у відповідь на невеликі безпілотники.

Іранська ППО також була активована в Тебрізі на північному заході країни після того, як у повітрі був помічений підозрілий об'єкт.

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Як повідомляє Bloomberg News, ізраїльські чиновники повідомили США 18 квітня, що планують завдати удару в найближчі 24-48 годин.

Сирійські повідомлення вранці 19 квітня свідчать про те, що авіаудари також були спрямовані на об'єкти, що належать сирійській армії в мухафазах Ас-Сувейда і Дараа на півдні країни. Повідомляється, що авіаудари були завдані по радарах сирійських військових між Кардою та Ізраа в Дараа.

Водночас в Іраку мешканці Ербіля та Мосула також повідомили, що чули вранці звуки винищувачів.

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Засоби відстеження польотів показали, що кілька рейсів, які прямували до Ірану, розвернулися та відхилилися від запланованих маршрутів, зокрема й кілька рейсів Emirati. Іранське інформагентство Mehr повідомило, що рейси до Тегерана, Ісфахана та Ширазу були припинені від ранку.

Невдовзі після того, як було повідомлено про ракетні удари Ізраїлю, американський сенатор від Флориди Марко Рубіо опублікував у X допис: "Ізраїль має можливість завдавати ударів по цілях всередині Ірану, не входячи в повітряний простір Ірану, з літаків над повітряним простором Сирії та Іраку".

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що вранці 19 квітня кілька високопосадовців Ізраїлю були присутні у військовому штабі в Тель-Авіві.

Зауважимо, що ці вибухи сталися після того, як Ізраїль пообіцяв відповісти на іранську атаку безпілотниками і ракетами, здійснену 13 квітня.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прокоментував заклики Заходу бути стриманими та не завдавати удару по Ірану у відповідь на атаку 13 квітня. Політик наголосив, що Ізраїль ухвалюватиме власні рішення щодо свого захисту.

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