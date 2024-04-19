Израиль нанес удар по Ирану: детали от The Jerusalem Post

Как сообщил официальный представитель США, атакованная в Иране цель не была ядерной.

Израильский беспилотник утром 19 апреля нанес удар по военно-воздушным силам Ирана в Исфахане в центре страны.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израильский беспилотник нанес удар по иранским ВВС, подтвердили The New York Times два представителя обороны Израиля и три иранских чиновника, хотя были некоторые противоречивые сообщения о том, что удар был нанесен дальнобойными ракетами.

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Утром местные иранские источники сообщили о взрывах в Исфахане, провинции Ас-Сувейда на юге Сирии, а также в районе Багдада и провинции Бабиль в Ираке. Тогда официальный представитель США заявил CNN, что атакованная иранская цель не была ядерной. На видео из Исфахана было видно, что иранская ПВО активизировалось в небе над этим районом.

Американский высокопоставленный чиновник также подтвердил информацию об атаке, заявив: "Мы не были удивлены", но и сказал, что Израиль заранее проинформировал США об ударе.

Иранское полуофициальное информагентство Fars сообщило, что взрыв был слышен в Кахджаварестане, к востоку от Исфахана и вблизи международного аэропорта. Это и другие иранские информагентства сообщили, что предположительно вблизи Исфахана была активирована ПВО в ответ на небольшие беспилотники.

Иранская ПВО также была активирована в Тебризе на северо-западе страны после того, как в воздухе был замечен подозрительный объект.

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Как сообщает Bloomberg News, израильские чиновники сообщили США 18 апреля, что планируют нанести удар в ближайшие 24-48 часов.

Сирийские сообщения утром 19 апреля свидетельствуют о том, что авиаудары также были направлены на принадлежащие сирийской армии объекты в мухафазах Ас-Сувейда и Дараа на юге страны. Сообщается, что авиаудары были нанесены по радарам сирийских военных между Кардой и Израалом в Дараа.

В то же время в Ираке жители Эрбиля и Мосула также сообщили, что утром слышали звуки истребителей.

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Средства отслеживания полетов показали, что несколько рейсов, следовавших в Иран, развернулись и отклонились от запланированных маршрутов, в том числе несколько рейсов Emirati. Иранское информагентство Mehr сообщило, что рейсы в Тегеран, Исфахан и Ширазу были приостановлены с утра.

Вскоре после того, как было сообщено о ракетных ударах Израиля, американский сенатор от Флориды Марко Рубио опубликовал в X сообщение: "Израиль имеет возможность наносить удары по целям внутри Ирана, не входя в воздушное пространство Ирана, из самолетов над воздушным пространством Сирии и Ирака".

Израильские СМИ сообщили, что утром 19 апреля несколько чиновников Израиля присутствовали в военном штабе в Тель-Авиве.

Заметим, что эти взрывы произошли после того, как Израиль пообещал ответить на иранскую атаку беспилотниками и ракетами, совершенную 13 апреля.

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал призывы Запада быть сдержанными и не наносить удар по Ирану в ответ на атаку 13 апреля. Политик подчеркнул, что Израиль будет принимать свои решения по поводу своей защиты.

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