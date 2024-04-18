Приедет ли ТЦК искать уклонистов за границей: посол объяснил

После ряда новостей о том, что вне Украины может начаться процесс идентификации военнообязанных украинцев, которых пока не собираются обязывать возвращаться, дипломаты рассказали некоторые новые подробности.

В комментарии для ТСН.ua чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша Василий Зварич так охарактеризовал ситуацию: "Министерство иностранных дел ожидает разъяснения Минобороны по выполнению положений нового Закона. Однако, на сегодня, можно сказать, что по крайней мере по состоянию на сейчас не предполагается раздача повесток за рубежом. Общая концепция сил обороны - верифицировать всех военнообязанных, понять сколько их и где они вообще есть".

По словам посла, пока также не предполагается того, что за пределами Украины украинские ТЦК будут осуществлять свои полномочия по оповещению.

Напомним, как молодые "мажоры" отдыхают в разгар войны и мобилизации.

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