Чи приїде ТЦК шукати ухилянтів за кордоном: посол розтлумачив

Після низки новин про те, що поза межами України може розпочатись процес ідентифікації військовозобов’язаних українців, яких поки не збираються зобов’язувати повертатись, дипломати розповіли деякі нові подробиці.

В коментарі для ТСН.ua надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Василь Зварич так охарактеризував ситуацію: "Міністерство закордонних справ очікує розʼяснення Міноборони щодо виконання положень нового Закону. Проте, на сьогодні, можна сказати, що принаймі станом на зараз не передбачається роздача повісток за кордоном. Загальна концепція сил оборони - верифікувати усіх військовозобов'язаних, зрозуміти скільки їх і де вони взагалі є".

За словами посла, наразі також не передбачається того, що поза межами України українські ТЦК будуть здійснювати свої повноваження щодо оповіщення.

Нагадаємо, як молоді "мажори" відпочивають у розпал війни й мобілізації.

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