Збиття Ту-22МЗ - це операція ГУР: у ЗСУ розкрили деталі

Літак атакували за 300 км від України.
Збиття російського бомбардувальника Ту-22 МЗ на території РФ - це операція Головного управління розвідки України.
Про це повідомило джерело в Силах оборони в коментарі РБК-Україна.
За даними джерела, після збиття бомбардувальника інший, який летів за ним, розвернувся.
"Це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні, під час польоту. Він наносив удари по Україні", - розповів співрозмовник.
Також зазначається, що Ту-22МЗ був атакований на відстані 300 км від України.
Збиття Ту-22 - що відомо
У ЗСУ підтвердили, що у Ставропольському краї Росії 19 квітня розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.
У РФ заявили, що руйнувань і жертв немає, а льотчики катапультувалися".
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