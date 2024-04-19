Збиття Ту-22МЗ - це операція ГУР: у ЗСУ розкрили деталі

Літак атакували за 300 км від України.

Збиття російського бомбардувальника Ту-22 МЗ на території РФ - це операція Головного управління розвідки України.

Про це повідомило джерело в Силах оборони в коментарі РБК-Україна.

За даними джерела, після збиття бомбардувальника інший, який летів за ним, розвернувся.

"Це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні, під час польоту. Він наносив удари по Україні", - розповів співрозмовник.

Також зазначається, що Ту-22МЗ був атакований на відстані 300 км від України.

Збиття Ту-22 - що відомо

У ЗСУ підтвердили, що у Ставропольському краї Росії 19 квітня розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

У РФ заявили, що руйнувань і жертв немає, а льотчики катапультувалися".

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