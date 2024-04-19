Подоляк анонсував гарні новини щодо постачання зброї Україні

Очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що у червні Росія планує розпочати великий наступ, щоб спробувати захопити всю Донецьку і Луганську області. У Генеральному штабі усе це аналізується, є програми протидії цьому, тобто укріплення оборони.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав радник ОПУ Михайло Подоляк.

Як зауважив радник ОПУ, в Україні будуються фортифікації, є додаткові мобілізаційні, тренінгові та рекрутингові заходи. Щобільше, протягом найближчих тижнів Україна отримуватиме суттєво більше зброї. Це впливатиме на те, що ми бачимо і по лінії фронту.

"Щойно у нас буде збільшена кількість протиракетної оборони та авіаційного компонента, тоді трошки інший вигляд матиме вся ця концентрація, яку робить Росія", – наголосив посадовець.

Він констатував: те, що окупанти хочуть пройтись по Донецькій та Луганській області, зрозуміло. Очевидно, що вони хочуть розширити обсяг окупованих територій.

"Чи зможуть вони це зробити? Навряд чи. Чи треба враховувати, що вони проводять відповідні кількісні концентрації? Безумовно. Уся розвідінформація, яку пан Буданов обережно проговорив без якихось зайвих деталізацій, дозволяє з нашими партнерами обговорити, скільки потрібно зброї для того, щоб це все знищити", – запевняє радник ОПУ.

Тому, на думку Подоляка, все до цього буде підготовлено. Він підкреслив, що пан Сирський постійно на комунікації й говорить про це.

Раніше Подоляк сказав, що зміниться після передавання Україні F-16.

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