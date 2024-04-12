Подоляк пояснив, коли війна в Україні наблизиться до завершення

Для того, щоб завдати поразок РФ на фронті, потрібна відповідна математична кількість зброї. У такому випадку війна в Україні наблизиться до завершення.

Про це сказав радник ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

Необхідне фінансування

Як наголошує радник, нам слід мати:

паритет 1:3 снарядів;

закрите небо;

тактична авіація – 60+ літаків F-16;

далекобійні ракети в кількості 250 – 500 штук на місяць,

дрони у співмірній кількості до російських.

На усе вищеперелічене потрібне фінансування.

"Завдати тактичних поразок Росії по лінії фронту можливо з урахуванням типу війни, яка йде, і з урахуванням креативності генеральних штабів Росії та України. Але для цього потрібна відповідна математична кількість зброї. Щойно ця зброя завдасть суттєвих тактичних поразок на тому чи іншому напрямку, чого, на жаль, не було зроблено у 2023 році, то після цього почнуться незворотні процеси по лінії фронту", – каже Подоляк.

Він вчергове наголосив: Росія також дефіцитна країна. Вона концентрує велику кількість ресурсів, але це залишкові ресурси.

"Скомпенсувати, наприклад, регулярну армію, у тій кількості, яка вже знищена, вони не зможуть. Тому щойно ми матимемо зовсім іншу паритетність по лінії фронту, щойно завдамо тактичних поразок, після цього у цій війні дуже швидко розвиватимуться незворотні процеси", – резюмував радник ОПУ.

Раніше Подоляк зробив емоційну заяву щодо передавання систем Patriot.

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