Подоляк про мобілізацію в РФ: "У них буде остання можливість"

Радник голови ОП заявив про вікно можливостей, яке залишилось в Росії на кінець весни-початок літа.

Російські війська намагаються на кінець весни-початок літа накопичити особовий склад. І це в них буде, по суті, остання можливість.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю "24 каналу".

Щодо мобілізації в Росії Подоляк зазначив, що вона ніколи там не закінчувалась, триває і триватиме надалі.

"Вони пробують накопичити особовий склад. У них буде, по суті, остання можливість, з огляду повільне розгортання військових виробництв у країнах-партнерах наших. Вони розгортаються, але трошки повільніше", – повідомив радник голови ОП.

"Росія усвідомлює, що в неї залишилося це вікно можливостей на кінець весни-початок літа. А після цього все йтиме тільки в одному напрямку – в антиросійському", – висловив переконання Подоляк.

Нагадаємо, як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тис. бійців.

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А приблизно в кінці травня або в червні очікується новий наступ РФ, поінформував глава держави.

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