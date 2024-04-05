Подоляк о мобилизации в РФ: "У них будет последняя возможность"

Советник главы ОП заявил об окне возможностей, которое осталось у России на конец весны-начало лета.

Российские войска пытаются нв конец весны-начало лета накопить личный состав. И это у них будет, по сути, последняя возможность.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По поводу мобилизации в России Подоляк отметил, что она никогда там не заканчивалась, продолжается и будет продолжаться.

"Они пробуют накопить личный состав. У них будет, по сути, последняя возможность, учитывая медленное развертывание военных производств в странах-партнерах наших. Они разворачиваются, но немного медленнее", — сообщил советник главы ОП.

"Россия осознает, что у нее осталось это окно возможностей на конец весны-начало лета. А после этого все будет идти только в одном направлении — в антироссийском", — выразил убеждение Подоляк.

Напомним, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тыс. бойцов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский раскрыл секрет мобилизации в России, но промолчал об Украине!

А примерно в конце мая или в июне ожидается новое наступление РФ, проинформировал глава государства.

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