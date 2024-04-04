РФ готовит наступление на май-июнь: в ЦПД назвали направления

С украинской стороны сейчас строятся оборонительные фортификационные рубежи, удается максимально удерживать врага на Авдеевском и других направлениях.

Россия готовит новое наступление на май-июнь 2024 года: ее войска будут пытаться наступать на позиции ВСУ на протяжении всего лета. Но ожидаемые наступательные действия оккупантов предсказуемы, поэтому нет причин для паники.

Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко рассказал в выпуске проекта "Про війну".

Где будет новое наступление РФ

По информации от руководителя ЦПД, наступление российских войск может происходить на Угледарском и Часовоярском направлениях, также враг планирует дойти до Краматорска и Славянска.

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"Параллельно они прощупывают нашу оборону возле Синьковки на Купянском направлении. С нашей стороны сейчас строятся оборонные фортификационные рубежи, удается максимально сдерживать врага на Авдеевском и других направлениях", – сообщил Коваленко.

Наступление на Харьков – будет или нет

Лейтенант также назвал фейком информацию о вероятном наступлении россиян на Харьков в количестве 350 тыс. бойцов, "которых не существует в природе". На такие действия у оккупантов нет сил, и ничто не подтверждает такие приготовления с их стороны.

"Чтобы произошло наступление с севера, должна готовиться определенная логистика врага, а она не готовится. Соответственно, не может взяться с воздуха сотня тысяч военных. Их банально нужно где-то разместить, выстроить соответствующую логистику, чтобы они могли наступать, а этого нет", – объяснил руководитель ЦПД.

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Кроме того, Коваленко объяснил, почему РФ не прекращает активные боевые действия, чтобы накопить необходимые резервы перед предполагаемым наступлением. Все потому, что США пока не приняли решение о помощи для Украины, также ВСУ еще не получили более миллиона чешских боеприпасов. В связи с этим украинские войска испытывают определенный дефицит снарядов, а российские захватчики хотят попытаться где-нибудь продвинуться на фронте.

"Мы будем обороняться и защищаться, максимально выбивать резервы, которые враг накапливает. Безусловно, западная помощь очень нужна и на Западе должны понимать, что если помощь не поступит вовремя, то у врага больше шансов захватить те или иные территории", – отметил лейтенант.

Напомним, в конце марта президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что примерно в конце мая или в июне ожидается новое наступление РФ. Глава государства отметил, что Украине перед этим нужно не только подготовиться и стабилизировать ситуацию, но и необходима помощь.

А накануне Зеленский сообщил, что Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тыс. бойцов.

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