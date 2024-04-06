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Литва передала Украине командно-штабные машины М577

Литва передала Украине командно-штабные машины М577

Литва передала Украине М577 / Фото: Министерство обороны Литвы

Количество машин Минобороны Литвы не разглашает, а лишь показывает их фото и добавляет, что они прибыли 5 апреля.

Литва передала Украине командно-штабные машины М577. Они входят в пакет долгосрочной помощи на 200 миллионов евро, который объявили в январе.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы в соцсети X.

Количество машин Минобороны Литвы не разглашает, а лишь показывает их фото и добавляет, что они прибыли вчера, 5 апреля.

Ранее Литва уже передавала Украине М577 немецкого производства. Они выполняют функцию мобильного командного пункта на уровне батальона. Обновленные версии М577 могут управлять немецкими САУ PzH 2000, уже имеющимися в ВСУ.

Всего у Литвы 168 немецких бронетранспортеров М577. Сколько уже отдали Украине, пока не разглашается.

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