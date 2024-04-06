Украина может повторить судьбу Германии после Второй мировой войны – обозреватель BILD

Марк Оливер Рюле прокомментировал статью La Repubblica о том, что НАТО якобы неформально обсуждает немедленный прием Украины в альянс в обмен на отказ Киева от оккупированных Россией территорий.

Украина может повторить судьбу Германии после Второй мировой войны. Так журналист BILD Марк Оливер Рюле прокомментировал статью итальянской газеты La Repubblica о том, что НАТО неформально обсуждает немедленный прием Украины в альянс в обмен на отказ Киева от оккупированных Россией территорией.

Об этом пишет BILD_Russian в Telegram.

"В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что единственный путь к справедливому и прочному миру в Украине – гарантировать военную мощь ВСУ, чтобы убедить Путина, что он не победит на поле боя. Как отмечает Рюле, эти слова "не противоречат плану раздела и моментального членства в НАТО", – отмечает издание.

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Обозреватель BILD напоминает, что после Второй мировой войны Германия была разделена схожим образом. В советской зоне оккупации было создано государство ГДР, просуществовавшее до 1990 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину не пригласят присоединиться к НАТО на саммите в Вашингтоне в июле из-за позиции США и Германии.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг спрогнозировал два сценария развития войны в Украине.

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