Столтенберг спрогнозировал два сценария развития войны в Украине

Союзники по НАТО могут предоставить Украине больше помощи для деоккупации территорий. В противном случае ситуация в стране может оказаться еще более опасной.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 4 апреля.

"Мы наблюдаем давление российских войск на фронте. Россия мобилизует больше войск. Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизации поддержки Украины", — сказал лидер Альянса.

По его словам, есть два сценария развития событий. Первый – союзники по НАТО могут оказать свою помощь Украине и украинская армия сможет вернуть себе больше территории.

"С другой стороны, этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной", — добавил генсек.

Он уточнил, что для достижения долгосрочного мира в Украине необходимо обеспечить мощные вооруженные силы страны. В НАТО уверены, что Украина может добиться новых успехов, поэтому нужно действовать энергично, чтобы оказать еще большую поддержку.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что союзники Украины понимают ее потребность в усилении противовоздушной обороны, поэтому в ближайшее время некоторые страны проанализируют свои запасы, чтобы определить объемы, которые могут быть переданы ВСУ.

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