Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому разі ситуація в країні може стати ще небезпечнішою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції 4 квітня.

"Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", – сказав лідер Альянсу.

За його словами, є два сценарії розвитку подій. Перший – союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і українська армія зможе повернути собі більше територій.

"З іншого боку – цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще небезпечнішою", – додав генсек.

Він уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. В НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також зауважив, що союзники України розуміють її потребу в посиленні протиповітряної оборони, тож найближчим часом деякі країни проаналізують свої запаси, щоб визначити обсяги, які можуть бути передані ЗСУ.

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