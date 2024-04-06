Интервал между дронами – 10 минут: Евлаш рассказал детали ночной атаки РФ

Ночью 6 апреля во время атаки россияне пытались запускать ракеты и беспилотник Shahed как с севера, так и с юга. Интервал между дронами составил 10 минут.

Об этом сказал во время телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, оккупанты пытаются использовать сложные участки местности: овраги, балки, чтобы избегать радиолокационных станций и обнаружения беспилотников.

"На этот раз мы видим, что не всем "Шахедам" удалось это сделать. Большинство было поражено нашими силами противовоздушной обороны", — отметил спикер командования Воздушных сил.

Кроме того, Евлаш отметил, что во время ночной атаки крылатая ракета "Калибр" была сбита именно мобильной огневой группой.

"Это уже не первый случай, когда наши мобильные огневые группы показывают незаурядный эффективный результат при защите нашего неба", — добавил представитель ПС.

Как сообщалось, ночью 6 апреля РФ ударила дронами и ракетами. Враг запустил 32 БпЛА типа "Shahed", а также шесть ракет разных типов.

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