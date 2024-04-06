Ночью РФ ударила дронами и ракетами: сколько воздушных целей удалось сбить

Оккупанты атаковали БпЛА ночью, а ракетами – на рассвете.

В ночь на субботу, 6 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками Shahed. На рассвете россияне нанесли еще ракетные удары. ПВО сбило 28 дронов и три ракеты.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 32 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны 28 ударных БПЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что ближе к утру враг запустил по Украине крылатые ракеты разных типов.

Командующего Воздушными силами ВСУ Николай Олещук уточнил, что россияне атаковали шестью ракетами разных типов: тремя — С-300, двумя — Х-101/Х-555 и одним "Калибром".

Зенитные управляемые ракеты С-300 россияне запускали из Белгородской области, крылатые ракеты Х-101/Х-555 – из самолетов стратегической авиации из Саратовской области, а крылатую ракету "Калибр" – из акватории Черного моря.

В результате противовоздушного боя были сбиты: две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

"Русские убийцы продолжают террор украинцев, бьют по Харькову и другим мирным городам. К сожалению, сейчас погибли и ранены, соболезнования семьям", — подчеркнул Олещук.

Ночная атака дронов и ракет

После полуночи враг терроризировал украинцев ударными беспилотниками. В частности, сообщалось об опасности для Харькова и Хмельницкой области.

Стало известно, что россияне ударили по Харькову беспилотниками. В частности, дроны попали по массовой застройке в Харькове, а также повредили частные домовладения в Малой Даниловке. По состоянию на утро известно о шести погибших и десять раненых.

Впоследствии Украину охватила масштабная тревога из-за пусков ракет Х-101/555 враждебной стратегической авиацией. В частности, в Киевской области работали силы ПВО.

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