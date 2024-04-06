РФ атаковала юг Украины дронами и ракетами: что известно

В ночь на 6 апреля российские войска атаковали беспилотниками "Shahed-131/13" и ракетами южные области Украины. В регионах сработали силы ПВО. Впрочем, не обошлось без "прилетов".

Об этом сообщили Силы обороны пивдня.

Боевая работа сил и средств противовоздушной обороны в этой операционной зоне длилась около пяти часов. Россияне атаковали БпЛА с южного направления. Уничтожено 14 дронов: семь – на Херсонщине, по три – на Запорожской и Днепропетровской областях, один – на Николаевщине.

"Не удалось избежать попаданий. Враг, продолжая терроризировать гражданскую инфраструктуру, попал в агропромышленное предприятие в Херсонской области. Образовавшийся пожар был оперативно ликвидирован огнеборцами. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Кроме того, перед рассветом армия РФ по южному направлению ударила ракетами по Запорожью. Оккупанты атаковали промышленность региона: повреждены производственные здания. По предварительной информации, потерпевших нет.

Напомним, после полуночи в ряде регионов раздались сирены: украинцам снова донимали вражеские беспилотники. В частности, под ударом оказался Харьков.

Впоследствии Украину охватила масштабная тревога из-за пусков ракет Х-101/555 враждебной стратегической авиацией. ПС предупреждали, что первые ракеты вошли в воздушное пространство страны через Сумщину около 05:00.

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