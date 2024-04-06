Атака БпЛА и ракет: под Киевом повреждено частное предприятие

В ночь на субботу, 6 апреля, армия РФ ударила беспилотниками и ракетами по Киевской области. В поселке Макаров Бучанского района обломками повреждено помещение одного из частных предприятий.

Об этом сообщил Макаровский председатель Вадим Токарь.

"Сегодня утром наша община подверглась обстрелам вражескими БПЛА и ракетами. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, в 02:34 в Киевской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась до 06:17. В Регионе раздались взрывы. Местные власти сообщили, чтов Киевской области работает ПВО.

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