Атака БпЛА і ракет: під Києвом пошкоджено приватне підприємство

Вночі проти суботи, 6 квітня, армія РФ вдарила безпілотниками і ракетами по Київській області. У селищі Макарів Бучанського району уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств.

Про це повідомив Макарівський голова Вадим Токар.

"Сьогодні зранку наша громада піддалась обстрілам ворожими БпЛА та ракетами. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв і постраждалих немає.

Як повідомлялося, о 02:34 у Київській області було оголошено повітряну тривогу, яка тривала до 06:17. В Регіоні пролунали вибухи. Місцева влада повідомила, що на Київщині працює ППО.

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