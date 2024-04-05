В Україні потеплішає, але будуть дощі та грози: прогноз погоди на 6 квітня

У суботу, 6 квітня, в Україні потеплішає — хоча й дощитиме. Вдень температура повітря коливатиметься у межах 14-22° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах — хмарно з проясненнями. Вночі опадів в Україні не буде. Натомість вдень в країні, крім південно-східної частини, — короткочасні дощі, а місцями — з грозами. Швидкість вітру — 5-10 м/с.

У більшості областей вночі температура повітря становитиме 3-8° тепла. Прохолоднішою ніч буде на сході та в Сумській області — 0-5° тепла. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть +14-19°. Втім, на півдні країни повітря прогріється до 22° тепла.

Тим часом на високогір'ї Карпат синоптики прогнозують вночі 0-5° тепла, а вдень — 5-10° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 6 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі синоптики опадів не прогнозують. Втім, вдень буде короткочасний дощ, а місцями — гроза. Швидкість південно-західного вітру — 5-10 м/с.

В Київській області температура вночі буде 3-8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +14-19°. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 5-7° тепла, вдень — +15-17°.

Як повідомлялося раніше, синоптики шокували прогнозом погоди на квітень в Україні. Другий місяць весни очікується теплим, заморозків не повинно бути, але й температурні максимуми перевищено не буде.

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