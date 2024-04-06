РФ атакувала південь України дронами і ракетами: що відомо

В південних регіонах вночі було знищено 14 безпілотників.

Вночі проти 6 квітня російські війська атакували безпілотниками "Shahed-131/13" та ракетами південні області України. В регіонах спрацювали сили ППО. Втім, не минулося без "прильотів".

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони в цій операційній зоні тривала близько п'яти годин. Росіяни атакували БпЛА з південного напрямку. Знищено 14 дронів: сім - на Херсонщині, по три - на у Запорізькій та Дніпропетровській областях, один - на Миколаївщині.

"Не вдалось уникнути влучань. Ворог, продовжуючи тероризувати цивільну інфраструктуру, поцілив у агропромислове підприємство на Херсонщині. Виниклу пожежу було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Крім того, перед світанком армія РФ з південного напряму вдарила ракетами по Запоріжжю. Окупанти атакували промисловість регіону: пошкоджено виробничі будівлі. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

Нагадаємо, після опівночі у низці регіонів залунали сирени: українцям знову дошкуляли ворожі безпілотники. Зокрема, під ударом опинився Харків.

Згодом Україну охопила масштабна тривога через пуски ракет Х-101/555 ворожою стратегічною авіацією. ПС попереджали, що перші ракети увійшли до повітряного простору країни через Сумщину близьку 05:00.

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