Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинцев снова донимают вражеские беспилотники: куда двигаются

Украинцев снова донимают вражеские беспилотники: куда двигаются

Находитесь в укрытиях. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Беспилотники врага снова начали кружить по Украине.

Вражеские беспилотники двигаются в нескольких украинских областях.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

  • БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей – курсом на северо-запад (Днепр);
  • БпЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей – курсом на северо-запад.
  • Несколько новых групп ударных БпЛА двигаются из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация