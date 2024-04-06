Украинцев снова донимают вражеские беспилотники: куда двигаются

Беспилотники врага снова начали кружить по Украине.
Вражеские беспилотники двигаются в нескольких украинских областях.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
- БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей – курсом на северо-запад (Днепр);
- БпЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей – курсом на северо-запад.
- Несколько новых групп ударных БпЛА двигаются из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.
В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
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