Украинцев снова донимают вражеские беспилотники: куда двигаются

Беспилотники врага снова начали кружить по Украине.

Вражеские беспилотники двигаются в нескольких украинских областях.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей – курсом на северо-запад (Днепр);

БпЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей – курсом на северо-запад.

Несколько новых групп ударных БпЛА двигаются из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

В ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

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