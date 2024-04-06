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Враг снова терроризирует украинцев ударными беспилотниками

Враг снова терроризирует украинцев ударными беспилотниками

Враг продолжает донимать украинцев Иранскими дронами-камикадзе

Группы вражеских дронов движутся по ночной стране.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников.

Об этом идет речь в социальных сетях.

Относительно движения БпЛА:

  • В Харьковской области новая группа БпЛА движется с севера на юг;
  • БпЛА из Полтавской области в направлении Черкасской;
  • Херсонской области на Николаевщине двигаются по западному курсу (Вознесенск);
  • БпЛА на юге Николаевской области, курсом на северо-запад;
  • БПЛА на границе Днепропетровской и Донецкой областей, курс на север;
  • БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигаются в направлении Запорожья.

Обновлено в 02:16

Относительно движения БпЛА:
1. БпЛА в Харьковской области движется с севера на юг;
2. БпЛА из Черкасской области в направлении Винницкой области;
3. БпЛА из Херсонской области в Николаевской области движутся по западному курсу;
4. БпЛА на севере Николаевской области, курсом на северо-запад;
5. БпЛА на западе Николаевской области, курсом на Одессу
6. БпЛА на севере Днепропетровской области, курс на северо-запад.

Напомним, что ранее в Харькове были зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

Ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

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