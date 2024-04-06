Враг снова терроризирует украинцев ударными беспилотниками

Группы вражеских дронов движутся по ночной стране.
В Воздушных Силах ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников.
Об этом идет речь в социальных сетях.
Относительно движения БпЛА:
- В Харьковской области новая группа БпЛА движется с севера на юг;
- БпЛА из Полтавской области в направлении Черкасской;
- Херсонской области на Николаевщине двигаются по западному курсу (Вознесенск);
- БпЛА на юге Николаевской области, курсом на северо-запад;
- БПЛА на границе Днепропетровской и Донецкой областей, курс на север;
- БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигаются в направлении Запорожья.
Обновлено в 02:16
Относительно движения БпЛА:
1. БпЛА в Харьковской области движется с севера на юг;
2. БпЛА из Черкасской области в направлении Винницкой области;
3. БпЛА из Херсонской области в Николаевской области движутся по западному курсу;
4. БпЛА на севере Николаевской области, курсом на северо-запад;
5. БпЛА на западе Николаевской области, курсом на Одессу
6. БпЛА на севере Днепропетровской области, курс на северо-запад.
Напомним, что ранее в Харькове были зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.
Ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
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