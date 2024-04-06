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Ворог знову тероризує українців ударними безпілотниками

Ворог знову тероризує українців ударними безпілотниками

Ворог продовжує дошкуляти українцям Іранськими дронами-камікадзе

Групи ворожих дронів рухаються нічною країною.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників. 

Про це йдеться у соціальних мережах. 

Щодо руху БпЛА:

  • На Харківщині нова група БпЛА рухається з півночі на південь;
  • БпЛА з Полтавської області у напрямку Черкаської;
  • Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом ( Вознесенськ);
  • БпЛА на півдні Миколаївської області, курсом на північний-захід;
  • БпЛА на межі Дніпропетровської та Донецької областей, курс на північ;
  • БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються у напрямку Запоріжжя.

Оновлено о 02.16

Щодо руху БпЛА:

1. БпЛА на Харківщині рухається з півночі на південь;

2. БпЛА з Черкаської області у напрямку Вінниччини;

3. БпЛА з Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом;

4. БпЛА на півночі Миколаївської області, курсом на північний-захід;

5. БпЛА на заході Миколаївської області, курсом на Одесу 

6. БпЛА на півночі Дніпропетровської області, курс на північний-захід.

Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою

Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

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