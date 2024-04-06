Ворог знову тероризує українців ударними безпілотниками

Групи ворожих дронів рухаються нічною країною.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників.
Про це йдеться у соціальних мережах.
Щодо руху БпЛА:
- На Харківщині нова група БпЛА рухається з півночі на південь;
- БпЛА з Полтавської області у напрямку Черкаської;
- Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом ( Вознесенськ);
- БпЛА на півдні Миколаївської області, курсом на північний-захід;
- БпЛА на межі Дніпропетровської та Донецької областей, курс на північ;
- БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей рухаються у напрямку Запоріжжя.
Оновлено о 02.16
Щодо руху БпЛА:
1. БпЛА на Харківщині рухається з півночі на південь;
2. БпЛА з Черкаської області у напрямку Вінниччини;
3. БпЛА з Херсонської області на Миколаївщині рухаються західним курсом;
4. БпЛА на півночі Миколаївської області, курсом на північний-захід;
5. БпЛА на заході Миколаївської області, курсом на Одесу
6. БпЛА на півночі Дніпропетровської області, курс на північний-захід.
Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.
Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.
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