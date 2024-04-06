Харьков снова оказался под обстрелом: раздаются взрывы

Враг обстреливает Харьков по баллистике.
В ночь на 6 апреля 2024 года в Харькове раздались взрывы.
Информацию подтвердили представители власти – главы города Игорь Терехов и Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В городе и области идет воздушная тревога.
Очевидцы прокомментировали, что взрывы слышны в Шевченковском районе города.
Также были пуски баллистики из Белгородской области.
Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
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