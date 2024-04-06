Удары по авиабазам России: аналитики оценили последствия

Удары украинских беспилотников обычно наносятся только по отдельным авиабазам в России. Способность Украины атаковать три авиабазы одной серией ударов является "заметным сдвигом в возможностях".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

По оценкам ISW, по состоянию на 2023 год РФ располагала примерно 60 самолетами Ту-95.

"Если это поражение самолетов подтвердится, возможна потеря примерно пяти процентов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 за один удар будет заметна", — говорится в отчете.

Постоянные украинские удары по российским аэродромам ухудшат способность Воздушно-космических сил (ВКС) России наносить ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, отмечают эксперты.

Напомним:

В ночь на 5 апреля беспилотные летательные аппараты атаковали три аэродрома на территории Российской Федерации. Речь идет о аэропортах в Морозовске Ростовской области, Энгельсе Саратовской области и Ейске Краснодарского края.

В прессслужбе Министерства обороны России сообщили, что ночью противовоздушная оборона якобы уничтожила 44 дрона над Ростовской, по одному над Саратовской, Курской и Белгородской областями и шесть над Краснодарским краем.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что по вражеским аэродромам был нанесен удар с помощью дальнобойных ударов украинского производства. Он отметил, что аэродром в Морозовске расположен в 300 километрах от границы, тогда как в Энгельсе в 700 километрах, а в Ейске — в 150 километрах.

Впоследствии стало известно, что атака на аэродром в Морозовске — совместная операция СБУ и военных. Благодаря атаке было уничтожено, по меньшей мере, шесть бомбардировщиков РФ — Су-24М, Су-34, еще восемь получили повреждения. Также противник потерял около 20 военных РФ убитыми и ранеными.

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