Удари по авіабазах Росії: аналітики оцінили наслідки

Удари українських безпілотників зазвичай завдаються лише по окремих авіабазах у Росії. Здатність України атакувати три авіабази однією серією ударів є "помітним зрушенням у можливостях".

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За оцінками ISW, станом на 2023 рік РФ мала приблизно 60 літаків Ту-95.

"Якщо це ураження літаків підтвердиться, можлива втрата приблизно п’яти відсотків російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 за один удар буде помітною", - йдеться у звіті.

Постійні українські удари по російських аеродромах погіршать здатність Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії завдавати ракетних і повітряних ударів по всій території України, зазначають експерти.

Нагадаємо:

У ніч проти 5 квітня безпілотні літальні апарати атакували три аеродроми на території Російської Федерації. Йдеться про летовища в Морозовську Ростовської області, Енгельсі Саратовської області та Єйську Краснодарського краю.

У пресслужбі Міністерства оборони Росії повідомили, що вночі протиповітряна оборона нібито знищила 44 дрони над Ростовською, по одному над Саратовською, Курською і Бєлгородською областей та шість над Краснодарським краєм.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що по ворожих аеродромах було завдано удару за допомогою далекобійних ударів українського виробництва. Він зауважив, що аеродром у Морозовську розташований за 300 кілометрів від кордону, тоді як в Енгельсі за 700 кілометрів, а в Єйську — за 150 кілометрів.

Згодом стало відомо, що атака на аеродром у Морозовську — це спільна операція СБУ та військових. Завдяки атаці було знищено щонайменше шість бомбардувальників РФ — Су-24М, Су-34, ще вісім зазнали пошкоджень. Також противник втратив близько 20 військових РФ убитими та пораненими.

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