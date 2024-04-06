Россияне снова ударили по Харькову беспилотниками: что известно

Россияне снова ударили по Харькову беспилотниками, есть погибшие и ранены: полиция документирует последствия обстрелов.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Вражеские БПЛА попали по массовой застройке в Харькове, повредили частные домовладения в Малой Даниловке.

Обстрел произошел около 00:20. Оперативно на место происшествия прибыли все профильные службы: полицейские, спасатели, медики.

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В результате попадания российского БПЛА Shahed в Шевченковском районе города Харькова погибли двое мужчин. Личности погибших устанавливают полицейские. Ранены восемь граждан. С взрывными травмами, осколочными ранениями их доставили в больницы города. Среди раненых две женщины 25 и 52 лет, шесть мужчин от 23 до 76 лет.

В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль.

В поселке Малая Даниловка без пострадавших. Повреждены частные домовладения.

На местах происшествия работают следователи, криминалисты, взрывотехники. Они собирают вещдоки, документируют последствия вражеских обстрелов.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Харькове были зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

Ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ предупреждали об атаке беспилотников.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

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